Can uppges kunna återvända till Merseyside – Ancelotti vill värva tysken till Everton

Emre Can lämnade Liverpool sommaren 2018 när han kontrakt gick ut och valde istället spel i Juventus. Efter en första säsong med en hel del speltid under Max Allegri har han under den nuvarande säsongen petats ur CL-truppen och fått begränsat med speltid i Serie A.

Nu uppger Daily Mirror att Can kan återvända till Merseyside, men då till Liverpools rivaler Everton. Tidningen menar att nye tränaren Carlo Ancelotti ville värva tysken till Napoli i somras, men att klubben inte var villig att betala övergångssumman. Nu ska hans nya klubb vara villig att betala runt 30 miljoner pund, cirka 370 miljoner kronor, för att lösa mittfältaren.

Can spelade 167 matcher för Liverpool mellan 2014 och 2018, på vilka han noterades för 14 mål och tolv assist. Den här säsongen har han bara gjort åtta framträdanden för Juventus, där två har varit från start.