Uppgifter: Engelsk storklubb erbjuder Cavani låneavtal - men PSG vill sälja

Paris Saint-Germain-anfallaren Edinson Cavani, 32, flyttade under sommaren 2013 till Paris, men ser nu – med ett halvår kvar på sitt avtal med klubben – ut att vara aktuell för ett klubbyte redan i vinter. Under en längre tid har det rapporterats om att Atlético Madrid är en av flera klubbar som är intresserade och att parterna ska vara överens om ett treårskontrakt, men på senare tid har det även skrivits mer och mer om att Chelsea vill plocka in anfallaren.

Chelsea-tränaren Frank Lampard har bland annat pratat gott om Cavani och nu uppger engelska tidningen The Times att Chelsea ska ha erbjudit PSG att låna anfallaren över resten av säsongen med betalning av hela uruguayanens lön som är på 7,2 miljoner pund över resten av säsongen, drygt 90 miljoner kronor. Däremot ska PSG enbart vara intresserat av att sälja anfallaren för 23 miljoner pund, drygt 287 miljoner kronor.

Cavani är den här säsongen noterad för fem mål och en assist på 14 matcher i alla turneringar. Anfallaren har fått mindre speltid sedan Mauro Icardi kom in på lån från Inter inför den här säsongen. Samtidigt har även Kylian Mbappé och Neymar fått stort förtroende som anfallare i laget.