Fransman uppges ha nobbat United - valde utlåning till Leeds

Championship-tvåan Leeds United lånade i måndags franske anfallaren Jean-Kevin Augustin, 22, från RB Leipzig över resten av säsongen. Anfallaren är fostrad i Paris Saint-Germain, men tog under 2017 steget vidare till den tyska storklubben och har hittills stått för tolv mål och fem assist på 42 matcher med Leipzig i Bundesliga.

Men inför den här säsongen blev det dock utlåning till Monaco för spel i Ligue 1 under hösten och nu under våren alltså utlåning till Leeds med spel i Championship. Däremot hade det, enligt uppgifter, kunnat bli en flytt till Premier League.

The Athletic uppger nu att Manchester United gjorde ett sent försök att plocka in Augustin, men att den franske anfallaren nobbade United för spel i Leeds.