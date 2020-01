Uppgifter: Efter backvärvningen - Arsenal nära att plocka in ytterligare en back

Arsenal förstärkte tidigare under onsdagen backlinjen med spanske mittbacken Pablo Marí, 26, från Flamengo. Spelaren kommer in på lån över resten av säsongen, samtidigt om Arsenal har en köpoption inskriven i avtalet. Nu kan snart även ytterligare en back vara på väg in till klubben från ligakonkurrenten Southampton.

Sky Sports uppger att Arsenal är nära att värva Saints portugisiske högerback Cedric Soares, 28, som endast har avtal med Southampton över resten av säsongen. Arsenal rapporteras vilja ha in backen för att få fler alternativ på de defensiva positionerna.

Soares lämnade sommaren 2015 Sporting CP för spel i Southampton och har sedan dess spelat i klubben med undantag för en utlåning till Inter våren 2019. Den här säsongen är han noterad för 16 framträdanden med Southampton i Premier League.