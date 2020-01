Uppgifter: Johan Larsson aktuell för klubbyte i Danmark - kan få konkurrera med landsman

Johan Larssons, 29, framtid är osäker i Bröndby. Svensken lämnade sommaren 2019 franska klubben Guingamp för en återkomst till den danska storklubben, som han även representerade mellan vintern 2015 och vintern 2019, för ett kontrakt över december månad i fjol, men med en option om förlängning med ett år.

Expressen uppgav i mitten av januari att högerbacken är “högaktuell” för en återkomst till Elfsborg, men att han då vägde en framtid i Bröndby gentemot en flytt tillbaka till Borås. Nyligen kom därefter danska tidningen Ekstra Bladet med uppgifter om att Bröndby inte valt att utnyttja svenskens optionsår, då klubben i stället vill förhandla om ett kontrakt med lägre lön. Enligt tidningen ska även Elfsborg fortsatt vara intresserat, men att även Borås-klubben har “ekonomiska utmaningar” för att lösa ett avtal med svensken.

Nu kommer nästa tur i soppan.

Enligt Ekstra Bladet är Midtjylland, som just nu toppar Superligan, intresserat av Larsson. Tidningen skriver att den danska serieledaren ser över möjligheten att värva Larsson, då förre Häcken-backen Joel Andersson just nu är klubbens enda alternativ som högerback.

Tidigare under onsdagen kom dock också uppgifter från danska tidningen Herning Folkeblad om att Midtjylland är nära att göra klart med en ny högerback och att det möjligen kan vara förre Djurgården-backen Felix Beijmo, som just nu söker en ny klubb med anledning av knapp speltid i tyska klubben Werder Bremen. Beijmo var under andra halvan av förra allsvenska säsongen utlånad till Malmö FF.

Larsson är den här säsongen noterad för nio ligamatcher i Danmark.