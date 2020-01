Sky: Man United överväger nytt bud på norrman

Joshua King, som tidigare varit en del av Manchester Uniteds akademi under tiden som nuvarande A-lagsmanagern Ole Gunnar Solskjær jobbade där, kopplas ihop med Premier League-jätten. Under torsdagen skrev the Telegraph att United fått ett bud på forwarden förkastat av Bournemouth och nu hävdar Sky Sports att klubben överväger att presentera ett andra bud.

King är den här säsongen noterad för tre mål och två assist på 17 matcher i alla turneringar. Totalt har han gjort 45 mål och 13 assist på 151 matcher i Premier League, samt sex mål och tio assist på 88 matcher i Championship. På meritlistan finns även bland annat 17 mål på 46 A-landskamper för det norska landslaget.