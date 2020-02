Uppgifter: Newcastle-ytter försökte locka över kompis via FaceTime

Newcastles franske ytter Allan Saint-Maximin försökte i januari få över en kompis till England. Den 22-årige fransmannen, som i augusti i fjol anslöt från Nice, ville få in mittfältaren Boubakary Soumare, 20, till den engelska klubben och visade, enligt engelska tidningen The Sun, bland annat upp bilder på Newcastles träningsanläggning och faciliteter via FaceTime för landsmannen, men i slutändan utan resultat.

Boubakary Soumare, som under sommaren 2017 lämnade PSG:s ungdomsled för Lille, beslutade sig för att stanna i den franska klubben. Soumare har samtidigt avtal med Lille fram till sommaren 2022.

Soumare är den här säsongen noterad för en assist på 29 matcher i alla turneringar.