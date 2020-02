Guardiola kommenterar Messi: "Det är min önskan"

Lionel Messi till Manchester City? Klubben kommer gå all in på en värvning av storstjärnan när han nu hamnat i bråk med Barcelonas klubbledning, uppger the Athletic.

Argentinaren har tidigare spelat under Citys manager Pep Guardiola i Barcelona. Men Guardiola tonar nu ner rapporterna som kopplar ihop forwarden med en flytt till Etihad Stadium

– Han är en Barcelona-spelare. Han kommer stanna där. Det är min önskan, att han stannar i Barcelona, säger Pep enligt Sky Sports.

– Jag tror att han kommer avsluta sin karriär där (i Barcelona). Det är min önskan.

Hur Citys ägare ser på chansen att få över Messi? Tidigare har de haft inställningen “omöjligt”, men nu ska de känna att chansen är “väldigt osannolik”. Och den där lilla procentenheten ska vara tillräcklig för att de ska påbörja sin operation av värvningen, skriver The Athletic.

32-årige Messi har en klausul i sitt kontrakt som gör att han kan lämna gratis i sommar, enligt the Guardian.