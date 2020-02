Zenitanfallaren: ”Tottenham var intresserat av mig i januari”

Zenit St Petersburgs anfallsbjässe Artem Dzyuba öppnade flera ögon under VM 2018 och han har sedan imponerat stort i ryska ligan och Europatävlingar. Den här säsongen har den 1,97 meter långe ryssen stått för 13 mål och elva assist på 26 matcher i alla turneringar, något som verkar uppmärksammat Tottenham.

Enligt spelaren själv visade klubben intresse i vintras.

– Den här vintern, såg jag att några sa någonting. Men ingen visste något. Sedan när Harry Kane blev skadad så kontaktade folk mig. Från José Mourinho som jag förstod det. Men det var runt nyår, så Zenit sa nej. Det är allt, säger han i det tyska tv-programmet Russia 24, enligt Daily Mail.

– Om Tottenham verkligen ville ha mig tror jag att de hade varit mer ihärdiga. Med det sagt, så fanns intresset verkligen där.

Harry Kane blev skadad under januari och ser ut att kunna missa resten av säsongen. Tottenham värvade under vinterfönstret in anfallsförstärkning i form av Steven Bergwijn från PSV.