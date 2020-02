HIF tar med Serie C-spelare på träningslägret: ”Spelare som vi har följt”

Helsingborgs IF förlorade mot Elfsborg under fredagen med klara 4-0. För HIF, som inte deltar i vårens gruppspel i svenska cupen, väntar nu ett träningsläger i Ayia Napa på Cypern. Med på det lägret kommer Nermin Karic vara, som spelar i Serie C-klubben US Avellino.

– Ja, precis, det stämmer. Han kommer vara med oss på träningslägret nu. Det är en spelare som vi har följt och han kommer att vara med oss och träna där nere helt enkelt så får vi se, säger HIF-tränaren Olof Mellberg till HD.

20-årige Karic gick från Norrköpingsklubben Sylvia till Genoa i februari 2017 innan han i augusti förra året på lån lämnade för spel i Avellino. Den här säsongen har mittfältaren gjort ett mål på 15 matcher i liga- och cupspel för klubben. Han har även noterats för fyra matcher i det svenska U19-landslaget.