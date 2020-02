PL-succéns Barça-bakgrund hindrar inte Real-flytt: "Skulle inte vara ett problem"

Wolverhampton-yttern Adama Traoré, 24, har under den här säsongen imponerat i Premier League med fyra mål och sju assist på 25 ligamatcher, vilket väckt intresse från större klubbar i Europa. Traoré, som har en bakgrund i Barcelonas akademi, kopplades nyligen ihop med en flytt tillbaka till just Barcelona, då flera brittiska medier, däribland The Guardian, rapporterade att den spanska storklubben överväger att lägga ett bud på spelaren i sommar. Men samtidigt kan det också bli en flytt till en rival till Barcelona.

Traoré berättar nu att han inte känner att det är en omöjlighet att gå till Real Madrid om det skulle vara ett alternativ. Bakgrunden i Barcelona spelar ingen roll i det fallet.

– Det skulle inte vara ett problem för mig. Jag stänger inga dörrar för någonting, säger han enligt Goal.com och fortsätter:

– Just nu är jag dock glad över att vara där jag är. Laget och alla människor i klubben är fantastiska. Bud från Real Madrid och Barcelona kommer om de kommer. Mitt fokus är på att fortsätta att utvecklas som spelare.

Traoré lämnade sommaren 2015 Barcelonas B-lag för spel i Aston Villa. Därefter blev det en säsong med Birmingham-klubben innan det blev flytt vidare till Middlesbrough och sommaren 2018 en övergång till Wolverhampton.