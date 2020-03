Uppgifter: Birminghams 16-årige superlöfte väljer mellan fyra storklubbar

Birminghams superlöfte Jude Bellingham, 16, har dragit åt sig mycket intresse från europeiska storklubbar den här säsongen.

Efter sin debut i augusti 2019, där han blev klubbens yngste debutant någonsin, har 16-åringen hunnit med att spela 32 matcher där han stått för fyra mål och två assist.

Enligt brittiska tidningen The Mirror, ska nu Manchester United, Chelsea, Bayern München och Borussia Dortmund ha mött Birminghams värdering för Bellingham – och nu är det upp till 16-åringen att göra sitt val.

Priset för Bellingham uppges ligga på 15 miljoner pund (motsvarande drygt 125 miljoner kronor) och kan stiga till 30 miljoner (250 miljoner kronor) via prestations-baserade bonusar.

The Mirror skriver även att Bellingham besökte Manchester Uniteds högkvarter tidigare under veckan, där de mottogs av ingen mindre än Sir Alex Ferguson. Men tidningen tillägger också att det finns ytterligare en faktor som ska räknas in i ekvationen.

Jude Bellingham har en yngre bror, Jobe, som spelar i Birminghams akademi och gjorde nyligen sin andra U-15 landskamp för England. Skulle beslut tas att Tyskland är rätt val för Jude, måste lösning även hittas för Jobe.