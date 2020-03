Barcelona uppges ha bestämt sig - har tappat tålamodet med offensiv stjärna

Ousmane Dembele, 22, har under sin tid i Barcelona haft stora skadeproblem. Fransmannen anslöt under sommaren 2017 från Borussia Dortmund, men har hittills inte infriat de högt ställda förväntningarna på honom. Den här säsongen är han endast noterad för ett mål på nio matcher, medan det förra säsongen blev 14 mål och nio assist på 42 matcher och under första året fyra mål och nio assist på 24 matcher.

Barcelona uppges därmed, av spanska tidningen AS, ha tappat tålamodet med 22-åringen och ska vara redo att sälja spelaren i sommar. Dembele är just nu långtidsskadad och förväntas inte spela något mer den här säsongen – och möjligen inte något mer i klubben.

Dembele har dock avtal med Barcelona till sommaren 2022.