Uppgifter: Superettan-klubb intresserad av Lundevall

Simon Lundevall, 31, lämnade efter förra säsongen Elfsborg. Yttern skrev därefter på för indiska NorthEast United i januari. Enligt GT sträckte sig fram till med mars, med option på ytterligare ett år.

Någon fortsättning blev det inte för Lundevall i Indien och han står nu utan klubb. I februari kunde Fotbollskanalen berätta att han var nära en övergång till AFC Eskilstuna.

– Det kan jag inte bekräfta. Det är en bra spelare och vi vill få in flera spelare. Jag vill inte avslöja något just nu. Det kanske är en eller två spelare som kommer in. Vi är ganska försiktiga innan vi går ut med något. Spelaren ska också passa vår filosofi. Men om ett par veckor är vi klara med våra värvningar, vi har flera kandidater som vi följer och jag tror det kan bli ett eller två namn till innan vi är klara, säger AFC:s ordförande Alex Ryssholm till Fotbollskanalen då.

Nu uppger FotbollDirekt att en annan superettan-klubb uppvaktar Lundevall. Enligt sajten är Gif Sundsvall intresserat av att knyta till sig honom. Däremot så ska klubben inte vilja hugga i nuläget med anledning av pågående coronakris.

Lundevall har tidigare i sin karriär representerat klubbar som Gefle och Västerås SK