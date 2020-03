Uppgifter: Premier League-klubb ger sig in i jakten på Karius

Tyske målvakten Loris Karius, 26, är just nu utlånad från Liverpool till turkiska storklubben Besiktas. Målvakten har under senaste säsongerna fått gott om speltid, men i sommar går låneavtalet ut, samtidigt som tysken har avtal med Liverpool till sommaren 2021. Därmed spekuleras det just nu i var målvakten ska ta vägen härnäst.

Nu rapporterar Voetbal24 att West Ham ger sig in i jakten på målvaktens underskrift i konkurrens med Sporting och Anderlecht. Enligt uppgifterna lär Liverpool vilja ha 4,5 miljoner pund, drygt 50 miljoner kronor vid en försäljning.

Karius anslöt sommaren 2016 till Mainz från Liverpool.