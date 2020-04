Uppgifter: United ger sig in i kampen om Valencias winger

20-åriga Ferrán Torres flyttades upp till Valencias A-lag under 2018 och utvecklingen har sedan gått i ett rasande tempo. Den här säsongen har wingern noterats för fyra mål och lika många assist på 25 ligamatcher samtidigt som flera storlag runt om i Europa har anmält sitt intresse.

Tidigare har det kommit rapporter om att Borussia Dortmund ska sitta i förarsätet när det kommer till Torres men nu ger sig Manchester United in i dragkampen. Enligt spanska AS, som i sin tur hänvisar till The Sun, sitter United och håller tummarna för att Torres inte ska förnya sitt kontrakt i La Liga, och därav kunna köpa stjärnan till ett reapris till sommaren.

Ferrán Torres kontrakt med Valencia går ut sista juni 2021.