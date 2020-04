United och Arsenal uppges vara ute efter Barça-forwarden

Sedan Ousmane Dembélé anslöt till Barcelona sommaren 2017, då från Borussia Dortmund, har han inte riktigt fått det att stämma. Mycket skador har förvisso ställt till det för fransmannen, som “bara” har gjort 74 för matcher för klubben sedan han kom till den katalanska klubben.

Dembélé opererades så sent som i februari för en muskelskada i låret och väntas vara borta i ytterligare fyra månader. Trots några skadebenägna år har fransmannen ryktats vara på väg till ett par klubbar den senaste tiden. Nu ansluter även Manchester United och Arsenal till den skaran som ställt in siktet på 22-åringen. Enligt Daily Mail ska Premier League-klubbarna vara intresserade över att plocka in forwarden till sommaren.

Dembélés nuvarande avtal med Barcelona går ut sommaren 2022.