Uppgifter: United berett att sälja stjärnor för att ha råd med Sancho

Manchester Uniteds vd Ed Woodward har gått ut med att United i sommar kommer att ha en mindre budget för värvningar än vad klubben brukar att ha till följd av coronavirusets utbrott och dess följer för ekonomin. Däremot rapporteras klubben fortsatt vara intresserat av att värva Borussia Dortmunds guldklimp Jadon Sancho.

Engelska tidningen The Sun uppger nu att United är berett att sälja både Paul Pogba och Jesse Lingard för att ha råd med att plocka in Sancho utifrån den nya transferbudgeten. Samtidigt uppges United också fortsatt vilja ha in Jack Grealish från Aston Villa, medan en värvning av Tottenhams Harry Kane numera rapporteras vara uteslutet.

The Sun skriver även att försäljningar av Marcos Rojo och Andreas Pereira också kan generera värdefulla pengar till värvningar av Sancho och Grealish.

Före coronakrisen uppgavs prislappen på Sancho ligga på 130 miljoner euro, lite mer än 1,4 miljarder kronor. Sancho har den här säsongen svarat för 17 mål och 19 assist på 35 matcher i Dortmund. Tidigare i karriären har han representerat Manchester City.