Spansk media: James kan byta Real mot rival

En känslig övergång kan vara på väg att bli verklighet i Spanien. Mundo Deportivo rapporterar nämligen att James Rodriguez är aktuell för Atletico Madrid.

Den offensive colombianen värderas inte särskilt högt i Real Madrid just nu och enligt tidningen vill 28-åringen skriva på för rivalen. Atletico-tränaren Diego Simeone sägs också vara sugen på att plocka in stjärnan. Simeone uppges se en möjlighet att kunna värva in James för en billig peng i sommar.

Real Madrid ska helst vilja sälja spelaren till en annan klubb, men i nuvarande läge uppges klubben inte kunna vara petig vad gäller köpare. Real behöver göra sig av med en rad spelare i sommar för att få plats med nyförvärv.