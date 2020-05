Nya uppgifter om Ibrahimovic - Italien-spåret lever fortsatt

Ny dag, nya uppgifter om Zlatan Ibrahimovic.

Italienska tidningen Gazzetta dello Sport bedömde så sent som i helgen att det är 60 procents chans att svensken väljer att spela för Hammarby, som han är delägare i, framöver och endast 20 procents chans att det blir fortsatt spel i Milan och 20 procents chans att det blir en annan klubbadress. Men nu har tidningen i stället vänt lite i frågan.

Gazzetta dello Sport skriver nu att det ändå finns en chans att Ibrahimovic stannar i Italien. Pengar rapporteras vara sekundärt, men däremot nämner tidningen att vännen och tränaren Sinisa Mihajlovic kan locka 38-åringen till Bologna, samtidigt som en vag hypotes är att även Roma kan vara en möjlig klubbadress.

Mihajlovic uttalade sig även nyligen om att Ibrahimovic kommer att spela i Bologna eller Sverige framöver, samtidigt som Bolognas sportchef Walter Sabatini tidigare i veckan dock sa att Bologna inte lär ha någon chans att värva Ibrahimovic.

– Han är utom räckhåll för oss, sa Sabatini till Sky enligt Ansa.

Anfallaren har själv uttalat sig kryptiskt om sin framtid. För Dplay stängde han nyligen inte dörren för en framtid som spelare i Bajen och nyligen sa även sportchefen Jesper Jansson till Expressen att det “nog” finns en chans att stjärnan skriver på framöver.

Ibrahimovic har just nu avtal med Milan till den sista juni i år. Den här säsongen är han så här långt noterad för fyra mål och en assist på tio matcher. Ligaspelet är just nu stoppat till följd av coronavirusets utbrott, samtidigt som 38-åringen är tillbaka i Italien efter att ha hållit igång med Hammarby tidigare under coronakrisen.