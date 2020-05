Uppgifter: Arsenal följer talang - kan ersätta Özil

Arsenal rapporteras redan vara ute efter att plocka in ersättare till Mesut Özil, 31, som dock fortsatt har kontrakt med Londonklubben till sommaren 2021. Spanska tidningen Mundo Deportivo uppger nu att Arsenal-tränaren Mikel Arteta vill värva Feyenoords offensive mittfältstalang Orkun Kökçü, 19.

Kökçü har under den här säsongen fått gott om speltid med tre mål och sex assist på 35 matcher, men har än dock avtal med Feyenoord till sommaren 2023. Kökçü har även en bakgrund i den nederländska storklubbens ekonomi, men har under senaste åren slagit sig in i klubbens A-lag.

Enligt uppgifterna följer även Chelsea, Real Betis, Sevilla och Valencia talangen.