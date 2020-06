Uppgifter: Raul kan ta över Bundesliga-klubb

Real Madrid-legendaren och spanska landslagets tidigare lagkapten Raul avslutade under 2015 sin spelarkarriär i New York Cosmos och är sedan i fjol i stället tränare för Real Madrids reservlag Real Madrid Castilla. 42-åringen kan dock snart få ta sig an ett lite större uppdrag.

Tyska tidningen Sport Bild uppger nu att Raul kan återvända till tyska Bundesliga-klubben Schalke 04, som han tillhörde som spelare mellan 2010 och 2012. Schalke spekuleras överväga att gå skilda vägar med nuvarande huvudtränaren David Wagner och därmed ses Raul som en möjlig ersättare.

Andra namn som, enligt tidningen, är aktuella för att ta över efter Wagner är Leipzig-sportchefen Ralf Rangnick, Southampton-tränaren Ralph Hasenhüttl och PSV-tränaren Roger Schmidt.

Raul gjorde totalt 40 mål på 98 matcher för Schalke 04. Schalke 04 har fyra raka förluster i Bundesliga efter återstarten och är på tiondeplats i ligaspelet.