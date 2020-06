Officiellt: Dalkurd värvar målvakt

Målvakten Jonathan Constantinou har under en tid tränat med Dalkurd. Nu meddelar Uppsala-klubben att 20-åringen ansluter permanent då han skrivit på ett tvåårskontrakt.

– Det här är en affär som vi har haft klar under en tid, men som nu har blivit offentliggjord. Jonathan har varit här och tränat med oss under våren. Under denna period har han visat upp en stor utveckling och mognad, trots att han är så ung. Vi är glada över att ha Jonathan hos oss och hoppas att han kan fortsätta ta kliv i sin utveckling, säger Dalkurds sportchef Gazmend Bahtiri i en kommentar på klubbens hemsida.

Det svenska transferfönstret är just nu stängt, men Dalkurd skriver att affären blev klar tidigare i juni.