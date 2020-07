Kalmar FF värvar eftertraktad talang: "Varit runt hos olika klubbar i Europa"

Den finske offensiva mittfältaren Isak Vidjeskog kommer senast från ett kontrakt med den finska klubben FF Jaro. Nyligen har uppgifter pekat på att 16-åringen har varit eftertraktad då Vidjeskog har besökt både storklubben Benfica och Spal. Men det är ett allsvenskt lag som nu knyter till sig talangen.

På sin hemsida meddelar Kalmar FF att Isak Vidjeskog nu är klubbens senaste nyförvärv.

– Det är en spelare som vi har arbetat med att få hit under cirka ett års tid. Vi fick upp ögonen för honom via en kontakt och såg honom i samband med ett landslagsläger i Finland första gången. Han stod för en hel del poäng i de matcherna och under hösten intensifierades arbetet. I november bjöd vi sedan in honom till vårt vårt läger i Rostock som vi hade med akademin där vi fick lära känna varandra.Vi visste dock att han skulle besöka fler klubbar och han har efter det varit runt hos olika klubbar Europa. Sen stod det klart att han ville komma till Kalmar FF vilket vi naturligtvis är väldigt glada för. Isak är en offensiv innermittfältare som gör mycket poäng och är duktig på att hitta ytor. Han har en god teknik, bra speluppfattning och är väldigt hotande i hela sitt agerande på planen, säger Kalmars utvecklingschef Jens Nilsson.

Isak Vidjeskog om sin nya klubb:

– Jag fick ett väldigt bra intryck av Kalmar FF när jag provspelade i november och fattade mitt beslut ganska tidigt. Det märktes direkt under träningslägret att det är en professionell klubb med duktiga tränare som verkligen prioriterar sina unga spelare. Efteråt var jag och provspelade med Benfica (Portugal) och SPAL (Italien) men jag kände att Kalmar var rätt för min fortsatta utveckling. Jag har även pratat en hel del med människor som står mig nära innan jag fattade mitt beslut och har bara fått goda vitsord om Kalmar, säger han och fortsätter:

– Jag ser mig själv som en offensiv mittfältare med bra teknik. Jag gillar utmana min motståndare och håller alltid bollen nära mig. Samtidigt försöker jag alltid göra mitt bästa och kämpa hårt för laget.

Kalmar meddelar även att Isak Vidjeskog kommer att ansluta till klubben den 23 juli samt att 16-åringen kommer att tillhöra U19-truppen.