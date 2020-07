Officiellt: Fiorentina-tränaren förlänger - skriver kontrakt över nästa säsong

Efter en tung inledande tid på tränarposten under vår-vintern 2020 för Beppe Iachini har Fiorentinas resultat lyft under slutskedet av säsongen. De senaste åtta matcherna har laget endast förlorat en enda gång och under dagen kom Iachinis belöning för det.

På Fiorentinas hemsida bekräftar klubben att tränaren har skrivit ett kontrakt över nästa säsong, vilket motiveras på följande vis av klubb-presidenten:

– Under de senaste månaderna har jag blivit imponerad av hans (Iachinis) professionalism och hårda arbete. Han förtjänar att få arbete med laget från början av nästa säsongen, säger president Rocco Commisso.

Tidigare har Daniele de Rossi ryktats vara klar som ny tränare för Fiorentina, vilket Fotbollskanalen har skrivit om.