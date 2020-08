Uppgifter: Ajax vill låna Tottenham-löfte

För ett år sedan värvade Tottenham Ryan Sessegnon, 20, från Fulham. Men vänsterspringaren hade svårt att ta en plats och till kommande säsong kan han bli utlånad.

The Guardian rapporterar att Ajax är sugna på att hämta in engelsmannen för att förstärka offensiven. Men hans öde ska ligga i tränaren Jose Mourinhos händer. Enligt The Guardian har Tottenham-tränaren ännu inte bestämt sig om Sessegnon ingår i nästa säsongs planer eller inte.

Ryan Sessegnon gjorde den gångna säsongen tolv framträdanden för Tottenham och han noterades för ett mål och en assist.