Uppgifter: Ibrahimovic med motbud till Milan - vill ha mer pengar

Zlatan Ibrahimovic, 38, kan, enligt italiensk media, när som helst skriva på ett nytt kontrakt med Milan. Italienska tidningen La Gazzetta dello Sport rapporterade även så sent som tidigare under fredagen om nya detaljer i kontraktet som svensken förväntas skriva under. Tidningen skrev bland annat att anfallaren kan komma att tjäna runt 62 miljoner kronor för nästa säsong, då det nya avtalet innehåller flera olika prestationsbaserade bonusar.

Nu rapporterar även Sportmediaset om samma detaljer i kontraktet. Tidningens skriver att Ibrahimovic förväntas få fem miljoner euro, drygt 51 miljoner kronor netto i fast lön, plus en miljon euro, drygt tio miljoner kronor netto om olika prestationsbaserade bonusar uppfylls under nästa säsong. Däremot skriver Sportmediaset att Ibrahimovic nu också har kommit med ett motbud.

Uppgifterna gör gällande att Ibrahimovic, genom agenten Mino Raiola, har meddelat Milan att han vill ha en högre fast lön, plus fler prestationsbaserade bonusar, som kan leda till en total lön på 7,5 miljoner euro, drygt 77 miljoner kronor netto för nästa säsong.

Ibrahimovic återvände i januari i år till Milan och blev under förra säsongen noterad för elva mål och fem assist på 20 matcher i Italien. Svensken är även delägare i Hammarby.