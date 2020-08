Pirlos besked - stjärnanfallare lämnar: "Inte med i projektet"

Juventus-anfallaren Gonzalo Higuain, 32, får i sommar se sig om efter en ny klubbadress. Turin-klubbens nye tränare Andrea Pirlo bekräftade just det under en presskonferens på tisdagen.

– Vi har beslutat, ihop med Gonzalo Higuain, att han kommer att lämna klubben i sommar. Han är inte med i projektet och vi har beslutat oss för att låta honom gå, säger Pirlo under presskonferensen enligt The Guardian-journalisten Fabrizio Romanos Twitter-konto.

Higuain stod under förra säsongen för elva mål och åtta assist på 44 framträdande med Juventus. Den 32-årige argentinaren anslöt sommaren 2016 från Napoli och har sedan dess tillhört klubben med undantag för utlåningar till Milan och Chelsea under hösten 2018, samt under våren 2019. Tidigare har han även bland annat tillhört Real Madrid.