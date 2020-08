Efter gårdagens Lugnet före stormen-inlägg har nu Zlatan Ibrahimovic levererat ännu en hint om att ett nytt avtal med Milan är nära förestående. På Twitter postade 38-åringen under fredagsförmiddagen en bild på honom i Milan-tröja, med ett “photoshopat” nytt tröjnummer med texten “Like I said im just warming up @acmilan“.

Like I said im just warming up @acmilan pic.twitter.com/lAKo0WnkFx — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) August 28, 2020