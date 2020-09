Uppgifter: Higuaín överens med Beckhams klubb

För en vecka sedan bekräftade Juventus nye huvudtränare, Andrea Pirlo, att Gonzalo Higuaín inte är en del av hans planer för kommande säsong.

– Vi har beslutat, ihop med Gonzalo Higuain, att han kommer att lämna klubben i sommar. Han är inte med i projektet och vi har beslutat oss för att låta honom gå, sa Pirlo då.

Nu uppger argentinska TyC Sport att den 32-årige anfallaren är överens om ett kontrakt till december 2022 med Inter Miami. David Beckhams klubb ska dock komma överens med Juventus först, men även med DC United som enligt uppgifter i The Athletic hade ”första tjing”.

Higuain noterades under förra säsongen för elva mål och åtta assist på 44 framträdande för Juventus. Den 32-årige argentinaren anslöt sommaren 2016 från Napoli och har sedan dess tillhört klubben med undantag för utlåningar till Milan och Chelsea under hösten 2018, samt under våren 2019. Tidigare har han även bland annat tillhört Real Madrid.