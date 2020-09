Öis lånar in anfallare från Elfsborg

IF Elfsborg har undertecknat ett samarbetsavtal med superettanlaget Örgryte IS som gör det möjligt för Elfsborgsanfallaren Marohky Ndione att representera båda föreningarna under den resterande tiden säsongen av 2020. https://t.co/31TmrsLXVq

_______#vitillsammans #elfsborg pic.twitter.com/LC72ru342F