Sirius testar tidigare Ajax-spelare: "Kommer att ta in lite sådana spelare"

Sirius väljer under torsdagen och fredagen att testa den tidigare Ajax-spelaren och nederländske vänsterbacken Mauro Savastano, 23, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Savastano är just nu klubblös efter en tid i AZ Alkmaars U21-lag, som han anslöt till under 2018 från Ajax motsvarighet.

– Vi det kontaktnätet vi har så har vi kommit i kontakt med honom. Han kommer att vara här torsdag och fredag så att vi får titta lite på honom, om det är något att gå vidare med i förlängningen framför allt inför nästa år. Vi kommer att ta in lite sådana spelare allt eftersom, säger Sirius sportchef Ola Andersson till tidningen.

Savastano har genom åren representerat flera nederländska U-landslag och har bland annat fyra U20-landskamper för Nederländerna på meritlistan.