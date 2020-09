Uppgifter: West Ham vill riva Wilsheres kontrakt

Tidigare Arsenal-mittfältaren Jack Wilshere, som under hela sin karriär haft stora skadeproblem, anslöt sommaren 2018 till West Ham. Den engelske mittfältaren har dock fortsatt att ha skadebekymmer och gjorde under sin första säsong i klubben åtta matcher i Premier League, samtidigt som det under förra säsongen bara blev ett mål på tio matcher totalt med klubben.

Nu uppger därför engelska tidningen Daily Mail att West Ham vill bryta 28-åringens avtal med klubben, som sträcker sig till sommaren 2021. Detta med anledning av mittfältarens återkommande skadeproblem och på grund av spelarens höga lön på runt 100 000 pund i veckan, drygt 1,1 miljoner kronor. Parterna diskuterar, enligt tidningen, just nu frågan och Wilshere rapporteras vara helt med på att det kan vara rätt väg att gå att gå skilda vägar.

West Ham hoppades, enligt Daily Mail, till en början på att kunna sälja Wilshere i sommar, men det har dock så här långt inte kommit in några bud, och därmed vill man i stället bryta kontraktet. Ytterligare en anledning till att man vill det är också att man vill frigöra medel till nyförvärv.

Wilshere är till viss del fostrad i Arsenal och tillhörde klubbens A-lag mellan 2008 och 2018. Han har även gjort två mål på 34 A-landskamper med Englands landslag.