Officiellt: Newcastle lånar ut landslagsspelare till La Liga-klubb

Newcastles anfallare Yoshinori Muto kom under 2018 från tyska Mainz i hopp om att spela till sig en startplats i The Magpies bygge. Det har visat sig svårt då 28-åringen endast noterades för åtta matcher under fjolårssäsongen. Därför lånas Muto nu ut.

På Newcastles hemsida meddelar man att Muto lånas ut till La Liga-klubben Eibar denna säsong.

– Han har inte fått så mycket speltid och med tanke på nyförvärven vi har plockat in så tror jag det är bäst att låta honom gå till en klubb där han får spela, säger Newcastles tränare Steve Bruce enligt Chronicle Live.

Muto har kontrakt med Newcastle till 2022.