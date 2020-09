City uppges nära värvning för en halv miljard

Manchester City uppges vara nära att förstärka truppen med Sevillas mittback Jules Koundé. Enligt den spanska tidningen AS pågår just nu förhandlingar mellan parterna och affären kan bli klar under de kommande dagarna.

Enligt AS kommer värvningen, om den ros i hamn, kosta PL-jätten strax över en halv miljard kronor – och förhandlingarna rapporteras alltså vara i slutskedet.

21-åringen var förra säsongen given i det Sevilla som slutade på fjärde plats i La Liga-tabellen.