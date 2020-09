Uppgifter: Efter petningen - Alli aktuell för PSG

Tottenhams offensive stjärnspelare Dele Alli, 24, har under senaste säsongerna varit en nyckelspelare i London-laget och startade även i årets ligapremiär mot Everton, som slutade med en 1-0-förlust. I söndags var han dock utanför lagets matchtrupp mot Southampton, samtidigt som engelska tidningen The Telegraph uppgav att Alli är “förbannad och förvånad” över beslutet.

Tränaren Jose Mourinho uttalade sig också därefter om att han har många spelare på vissa positioner och att vissa får betala priset för det. Enligt flera brittiska medier är därför Alli nu aktuell för en tillfällig alternativt permanent flytt från Tottenham.

Engelska tidningen The Telegraph skriver att Alli för samtal med Paris Saint-Germain, samtidigt som engelska tidningen The Guardian uppger att PSG blivit erbjudet att låna Alli med en köpoption. Tidigare har det även florerat uppgifter om att Real Madrid blivit erbjudet spelaren, precis som att Inter kan vara intresserat av en värvning.

Alli stod under förra säsongen för nio mål och sex assist på 38 matcher. Under säsongen 2018/19 stod han även för sju mål och åtta assist på 38 matcher, och under säsongen 2017/18 svarade han för 14 mål och 17 assist på 50 matcher. Alli anslöt vintern 2015 till Spurs från MK Dons och har även gjort tre mål på 37 A-landskamper med Englands landslag.