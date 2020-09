Uppgifter: PSG intresserat av Diego Costa

Paris Saint-Germain är intresserat av Atlético Madrids anfallare Diego Costa, 31, uppger AS. Costas nuvarande avtal med den spanska klubben sträcker sig över den här säsongen, vilket innebär att han skulle kunna lämna gratis framöver.

Vidare skriver tidningen att PSG nu överväger att plocka in Atlético-anfallaren, samtidigt som fransmännen behöver ”rensa i truppen” för att få in 31-åringen. AS skriver dock inte om PSG kommer gå för Costa nu eller efter det att hans avtal löper ut.