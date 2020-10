Uppgifter: AIK:s prislapp på Abraham bestämd

AIK:s talangfulle anfallare Paulos Abraham, 18, har under senaste tiden kopplats ihop med en flytt utomlands, både till Italien och till Nederländerna. Expressen uppgav även så sent som under onsdagen att anfallaren kan vara aktuell för en övergång till Feyenoord.

Nu uppger Aftonbladet att AIK har satt en prislapp på talangen på 37 miljoner kronor eller mer. Detta samtidigt som spelaren fortsatt har kontrakt med AIK över 2023.

Abraham är så här långt noterad för tre mål och tre assist på 18 framträdanden i allsvenskan.