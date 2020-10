Kalmar FF testar tidigare Milan-anfallare

Kalmar FF gav på måndagen besked om att föreningen testar anfallarna Patrick Sylva, 19, och Juvenal Agnero, 21, under en veckas tid. Anfallsspelarna anlände på måndagen till Smålandsklubben för totalt en veckas provspel.

– Under normala år tar vi in provspelare och tittar närmre på dem i samband med U21-matcher och träning innan vi gör en utvärdering. I år finns ingen U21-serie och vi har valt att använda denna perioden under landslagsuppehållet till detta. Ett av kraven vi har när det gäller provspel för spelare, som inte är scoutade av oss själva eller vårt nätverk, är att inga kostnader ska uppstå för föreningen kopplat till resor eller under deras tid på plats, säger KFF-sportchefen Jörgen Petersson i en kommentar på klubbens hemsida.

Sylva tillhörde senast estniska laget Paide, medan Agnero senast kommer från spel i schweiziska laget Rapid Lugano. Han har även en bakgrund i Milans akademi.