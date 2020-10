Uppgifter: Keane aktuell som tränare för United-ikonernas League Two-klubb

League Two-klubben Salford City har ett minst sagt stjärnspäckat ägandeskap. United-ikonerna David Beckham, Paul Scholes, Gary Neville, Phil Neville, och Nicky Butt är alla delägare i klubben, som är belägen i Manchester-området.

Men det har inte gått så bra som ägarna hade velat för Salford under säsongsstarten. Under de inledande fem League Two-omgångarna har man bara plockat fem poäng på fem matcher, genom två segrar och tre oavgjorda matcher. Därför fick huvudtränaren Graham Alexander sparken under söndagen och United-ikonen Paul Scholes utsågs till tillfällig huvudtränare.

De som ansetts vara mest aktuella för att ta över tränaruppdraget på heltid har varit Warren Joyce, som idag tränar Salfords utvecklingslag, och tidigare Wigan-tränaren Paul Cook. Men, nu har ytterligare ett namn blivit aktuellt och det är ännu en United-ikon – Roy Keane.

Keane fotograferades med Gary Neville och Paul Scholes under Salfords 2-2-match mot Tranmere Rovers under lördagen och uppges enligt Daily Mirror ha vuxit fram som en av favoriterna att ta över klubben.

Keane har tidigare tränat Sunderland och Ipswich, samt varit assisterande tränare för det irländska landslaget mellan 2013 och 2018 under Martin O’Neill, men jobbar idag som expert för tv-kanalen Sky Sports.