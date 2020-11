Barcelona uppges lägga nytt bud på City-spelare

Barcelona har under en längre tid rapporterats vilja värva tillbaka Manchester Citys spanske mittback Eric Garcia, 19. Garcia lämnade under sommaren 2017 Barcelonas akademi för spel i City och har just nu kontrakt med den engelska klubben till sommaren 2021.

Nu uppger spanska tidningen Sport att Barcelona har lagt ett nytt bud på backen för en värvning i januari. Uppgifterna gör gällande att det nya budet är på åtta miljoner euro, drygt 83 miljoner kronor.

Garcia är i höst noterad för fyra matcher med City i alla turneringar.