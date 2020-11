Uppgifter: West Ham vill låna från Real Madrid

Luka Jović gjorde stor succé på lån i Eintracht Frankfurt mellan 2017 och 2019. 22-åringen gjorde 25 mål på 52 matcher i klubben. Förra sommaren flyttade han från den tyska klubben till storklubben Real Madrid för över 600 miljoner kronor.

Väl i Spanien har det blivit allt annat än succé. Jovic har bara gjort två mål på över 30 framträdanden för klubben. Anfallaren har ryktats bort under en tid, och enligt The West Ham Way Podcast, som bland annat drivs en tidigare anställd inom West Ham – vill Londonklubben låna Jović i januari.

Enligt podcasten är tränaren David Moyes angelägen om att knyta till sig 22-åringen på lån.