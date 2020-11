Arsenal-löfte uppges vara frustrerad - kan lånas ut

Arsenal värvade under sommaren 2019 franske backen William Saliba, 19, men lånade sedan ut backen till samma lag igen över förra säsongen. Just nu tillhör Saliba Arsenal, även om han inte kommit till spel i någon match med A-laget så här långt den här säsongen. Arsenal-tränaren Mikel Arteta sa nyligen att han ville låna ut backen under det senaste transferfönstret, men att Arsenal inte fick igenom en affär och att klubben därmed ska titta på backens situation närmaste veckorna.

Nu uppger engelska tidningen London Evening Standard att Saliba är frustrerad och att det står klart att Arsenal hoppas på att låna ut mittbacken i vinter för att han ska få kontinuerligt med speltid under den resterande delen av säsongen.

Saliba har i höst spelat med Arsenals U23-lag.