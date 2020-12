Elias Andersson uppges slutförhandla med Djurgården: "Kan inte kommentera det"

Sirius mittfältare Elias Andersson, 24, har under hösten kopplats ihop med en flytt till Djurgården. Så sent som för en månad sedan kommenterade 24-åringen själv uppgifterna i podcasten Are You Sirius.

– Det är inte lönt att prata om ingenting ligger på bordet. Intresse kommer och går hela tiden och ligger inget på bordet så finns det ingenting, sa han då i podcasten.

Enligt Fotboll Sthlm ska 24-åringen nu dock vara nära en övergång till Djurgården. Sajten skriver att samtal har pågått ett tag samt att “spelaren räknar med att affären går i lås”.

– Jag kan inte kommentera det, vi vet att det kommer spekuleras om spelare. Jag har ingen anledning att kommentera Elias Andersson som tillhör en annan klubb, säger Djurgårdens sportchef Bosse Andersson till Fotbollskanalen.

Elias Andersson anslöt till Sirius sommaren 2017, då från Varbergs Bois. Mittfältaren har den här allsvenska säsongen noterats för sex mål och två assist på 28 matcher.

Anderssons avtal med Sirius löper ut det här året. Mittfältaren kommer inte till spel i den sista allsvenska omgången mot IFK Göteborg då han är avstängd.