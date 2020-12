Officiellt: Efter fem raka förluster - nu får Vieira sparken

Tidigare Arsenal-spelaren och franske landslagsmannen Patrick Vieira, 44, tog under sommaren 2018 över som ny huvudtränare i franska Ligue 1-laget Nice. Han lämnade då sitt uppdrag som chefstränare i New York City och ledde sedan Nice till en sjundeplats i Ligue 1. Under förra säsongen tog han därefter laget till en femteplats i ligan, medan det i år har gått sämre.

Nu meddelar därför Nice att Vieira tvingas bort från klubben. Detta då laget är elva i Ligue 1 och missar slutspel i Europa League. Nice har dessutom åkt på fem raka förluster.

I stället tar nu Adrien Ursea över som chefstränare den franska klubben. Han har under senaste åren varit assisterande tränare i klubben. Nice ställs härnäst mot Reims borta på söndag i ligan.