Mittback ryktades till United - uppges nu skriva på nytt avtal

Mittbacken Jonny Evans, 32, lämnade under 2015 Manchester United för spel i West Bromwich. Numera tillhör han Leicester City, men i slutet av november rapporterade engelska tidningen Daily Mirror att Manchester United-tränaren Ole Gunnar Solskjær vill värva tillbaka spelaren.

Så ser det dock möjligen inte ut att bli.

Sky Sports skriver nu att Leicester har öppnat upp samtal med Evans om ett nytt kontrakt, som sträcker sig över två år. Ännu har parterna inte nått en överenskommelse, även om de uppges vara övertygade om att det blir ett nytt kontrakt.

Evans lämnade under sommaren 2018 West Bromwich för spel i Leicester. Just nu har han kontrakt över den här säsongen. Evans är så här långt noterad för tio framträdanden den här säsongen. Han fostrades i United och gjorde totalt 198 matcher under sin förra sejour i klubben.