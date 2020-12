Uppgifter: Hammarby nära att värva Selmani

Varbergs Bois-anfallaren Astrit Selmani, 23, gjorde i år succé med 15 mål och sex assist på 24 matcher under sin första säsong i allsvenskan. Anfallaren var därmed en starkt bidragande orsak till att Hallandslaget klarade sig kvar, som nykomling, i svensk fotbolls finrum. Under sommaren i år och även under hösten har därför 23-åringen kopplats ihop med en flytt från Varberg.

Varberg-tränaren Joakim Persson bekräftade samtidigt nyligen att i princip alla “större klubbar i Sverige” har hört av sig, precis som att anfallaren uttalat sig om att han “sitter i ett guldläge”.

ANNONS

– Jag har sagt att om det ska bli en flytt så ska det vara en klubb som vill ha mig. Det ska vara hela paketet. Tränaren, klubben, runtom. Annars trivs jag jättebra i Varberg. Jag tror att jag kommer göra en bättre säsong nästa år, sa Selmani nyligen i podcasten “Lundh”.

Nu uppger Expressen att Hammarby är nära att värva Selmani, då Stockholmslaget är i “långt gångna förhandlingar” med Varberg om spelaren. Anfallaren uppges även ta ett beslut om sin framtid inom de kommande veckorna, och därmed kan det då bli en flytt till Bajen.

Hammarby blev i år åtta i allsvenskan, medan Varberg blev elva i serien. I somras kom det också rapporter om att Hammarby var intresserat att värva Selmani, men då blev anfallaren kvar i Bois.