Uppgifter: Leeds intresserat av United-ytter

Leeds är intresserat av Manchester Uniteds ytter Daniel James, 23, uppger The Telegraph. Premier League-nykomlingen kopplades ihop med 23-åringen tidigare i år – och uppges nu, enligt The Telegraph – vilja försöka få in James på lån när januarifönstret öppnar.

James har fått knapert med speltid den här säsongen och har bara kommit till spel vid tre tillfällen i Premier League.

Den 23-årige yttern anslöt till Manchester United i juli förra året, från Swansea, en övergång som kostade 17,8 miljoner pund, omkring 200 miljoner kronor.

James nuvarande avtal med Manchester-klubben sträcker sig till sommaren 2024.