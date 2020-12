Anfallare lämnar Dalkurd för division 6-klubb: "Är inte sugen på att flytta runt i Sverige för superettan"

Tidigare Halmstads BK-anfallaren Liridon Selmani, 28, gjorde redan under 2011 allsvensk debut för HBK, men lämnade sedan två år senare för spel i Oddevold och har sedan dess tillhört flera olika klubbar. I somras lämnade han ettan-laget IF Karlstad Fotboll för spel i Dalkurd och gjorde under hösten tre mål på 13 matcher, varav åtta från start, när Uppsala-laget ramlade ur superettan.

Nu har anfallaren lämnat AFC för spel i division 6-klubben Andersbergs IK i Halmstad.

– Det är ett stort steg från superettan till division 6. Men jag känner också någonstans att under alla de här åren, att fastän jag har öst in mål i division 1, så har det ändå varit svårt att ta det där steget till superettan. Nu tog jag steget till superettan och vi ramlade ned till division 1. Och division 1 lockas jag verkligen inte av, säger han till Hallandsposten och fortsätter:

– Det har hört av sig klubbar från superettan också, men jag är inte sugen på att flytta runt i Sverige för superettan. Jag är klar med det där. Jag är 28 nu och behöver tänka på mig själv. Allt bra har ett slut någon gång.

Selmani berättar även vidare, för tidningen, att han nu känner att det är rätt tid att komma hem till sin familj i Halmstad igen. Det är en stor anledning till att han lämnar elitfotbollen.

Andersbergs IK slutade i år på femteplats i division 6.