Officiellt: Nnamani lämnar AFC

Samuel Nnamani , 25, har under senaste åren öst in mål för AFC Eskilstuna. Anfallaren anslöt under 2018 till klubben och gjorde samma år tolv mål på 27 matcher i superettan. I fjol gjorde han därefter sju mål på 28 matcher i allsvenskan och i år blev han noterad för 13 mål på 28 matcher i superettan.

Nu meddelar AFC däremot att anfallaren lämnar klubben.

“Vi är evigt tacksamma för de här åren vi fått ha dig i vår klubb. Stort lycka till i din fortsatta karriär och du ska veta att du alltid är välkommen tillbaka till AFC-Familjen”, skriver AFC på sin hemsida.

Nnamani har tidigare en bakgrund med spel i flera olika serbiska klubbar.